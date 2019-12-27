حرس الحدود يطيح بـ79 متهمًا حاولوا تهريب ١٣٢٦ كيلو حشيش مخدر في المناطق الجنوبية

أحبط رجال حرس الحدود محاولات تهريب طن و326 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر تورط فيها 79 شخصًا، وذلك في مناطق جازان، نجران، وعسير، خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، إن متابعة محاولات التهريب عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط محاولات تهريب ١٣٢٦ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف القريني، أن المضبوطين بينهم ٥٤ متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و١٦متهمًا من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة مواطنين، تم القبض عليهم بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأشار القريني إلى إحالة المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامي بحقهم، منوهًا بأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي لكل محاولات التهريب، وسيقفون سدًا منيعًا ضد كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.