جامعة حائل تنفي إلغاء بطاقات الصراف الآلي آخر ديسمبر

نفت جامعة حائل، اليوم الجمعة، إلغاء بطاقات الصراف الآلي الجامعية، في 30 ديسمبر الحالي.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الجامعة: غير صحيح ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول إلغاء بطاقة الصراف الآلي الجامعية في 30 ديسمبر، لافتة إلى أن كل بطاقة صراف آلي مسجل عليها تاريخ الانتهاء.

وفي وقت سابق، ولمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ حددت جامعة حائل- ممثلة في مركزها التثقيفي- 6 توجيهات يُمكن للطالب من خلالها تحفيز نفسه على المذاكرة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، تساءلت الجامعة: «كيف تحفِّز نفسك على المذاكرة؟»، ثم أجابت: «فكَّر في النتيجة الإيجابية.. كوِّن صورة ذهنية واضحة لهدفك.. كافئ نفسك بما تحب.. تعرف على قصص نجاح الآخرين.. ضع في مكان مذاكرتك ما يذكرك بأهدافك.. لا تقلل من أفعالك الصغيرة».