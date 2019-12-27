الإحصاء: 68.91 % من الشباب السعودي تفي دخولهم الشهرية بالتزاماتهم المالية

بلغت نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري يفي بالتزاماتهم المالية 68.91 % و(68.59 من الذكور مقابل 70.48% من الإناث) بينما يدخر 44.71 % منهم جزءا من دخولهم.
جاء ذلك، حسبما أظهرت، اليوم الجمعة، نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).
وأوضحت النتائج اختلاف عملية التخطيط في الإنفاق المالي بين الشباب الذين لديهم دخل شهري؛ حيث تبين أن 10.57 % منهم ليس لديهم تخطيط في الإنفاق، مقابل 89.43 % منهم يخططون للإنفاق المالي من إجمالي الشباب الذين لديهم دخل شهري.
وبلغت نسبة المخططين للإنفاق، من الحاصلين على مؤهل جامعي (فما فوق) من هؤلاء الشباب 40.53 % (34.25 من الذكور مقابل 71.89 من الإناث)، ووصلت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي من هؤلاء الشباب 48.90% (بنسبة 54.46 من الذكور مقابل 71.89% من الإناث).
وأظهر تقييم الشباب قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية، وفق نتائج المسح، حيث إن 68.57% من هؤلاء الشباب قادرون على إدارة دخلهم بدرجة من جيدة إلى ممتازة، (67.81% من الذكور مقابل، 72.27 % من الإناث).
ووصلت قدرة 28.87% من إجمالي الشباب ذوي الدخل الشهري القادرين على إدارة دخلهم إلى درجة متوسطة (بنسبة 29.59 % من الذكور مقابل %25.32 من الإناث)، وتدنت «إدارة الشباب للدخل الشهري» لدرجة سيئة لدى 2.56 % من إجمالي الشباب أصحاب الدخل الشهري وذلك بنسبة 2.59 % من الذكور مقابل 2.42 % من الإناث.
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