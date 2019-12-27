هيئة الترفيه تمنع فعالية " احتفال رأس السنة" وتؤكد انها "غير مرخصة"

نفت الهيئة العامة للترفيه إصدارها أي ترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمنطقة الرياض.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، عبر موقع «تويتر» أكد خلالها أنها لم ترخص لفاعلية الاحتفال برأس السنة في المركز المشار إليه، والذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي إعلان بشأنها.

وأكد البيان، أنه قد تم منع منظم الفعالية، والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.