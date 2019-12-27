نفت الهيئة العامة للترفيه إصدارها أي ترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمنطقة الرياض.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، عبر موقع «تويتر» أكد خلالها أنها لم ترخص لفاعلية الاحتفال برأس السنة في المركز المشار إليه، والذي تداولت منصات التواصل الاجتماعي إعلان بشأنها.
وأكد البيان، أنه قد تم منع منظم الفعالية، والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الترفيه تمنع فعالية " احتفال رأس السنة" وتؤكد انها "غير مرخصة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.