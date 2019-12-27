«مؤشر العمرة»: أكثر من مليونين و371 ألف تأشيرة منذ بداية الموسم

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي، الصادر عن وزارة الحج، اليوم الجمعة، عن صدور (2,371,441) تأشيرة عمرة، منذ بدء الموسم لهذا العام في غرة محرم 1441هـ حتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

وتصدر الباكستانيون قائمة الأكثر الجنسيات قدومًا (495,270)، ثم الإندونيسيون في المركز الثاني (443,879)، والهنود ثالثًا (262,887)، والماليزيون في المركز الرابع (116,335)، والمصريون في المركز الخامس بـ (104,820) معتمرًا.

وفى المركز السادس جاء الجزائريون بـ(80,238)، ثم الأتراك (78,512)، ثم البنغاليون (73,142)، فالإماراتيون بـ(46,370)، وأخيرًا الأردنيون (32,011) معتمرًا.

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جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية (1,938,991) معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية (91,443) معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج «التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة» الذي يهدف الى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم.