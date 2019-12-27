23 % من الشباب السعودي راضون عن وظائفهم

بلغت نسبة رضا الشباب السعوديين عن عملهم الحالي بشكل تام 23.54%، فيما بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل (سواء السابق أو الحالي) 45.88% من نسبة الشباب في المملكة.

جاء ذلك، حسبما أظهرت، اليوم الجمعة، نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).

وبحسب نتائج المسح بلغت نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية 15-34 سنة 36,70% من إجمالي عدد السكان، وبلغت نسبة الذكور منهم 51,03%، بينما بلغت نسبة الإناث 48,97%.

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وفيما يتعلق بآلية عثور الشباب المشتغلين على وظائفهم الحالية، أظهرت النتائج أن 52.45 من الشباب المشتغلين عثروا على وظائفهم الحالية عن طريق البحث الشخصي أو أحد الأقارب أو الأصدقاء، وكان 53.69 من جملة هؤلاء الشباب من الذكور في حين بلغت نسبة الإناث اللائي عثرن على الوظائف بهذه الطريقة 46.42%.

وتوزعت نسبة الشباب المشتغلين، الذين عثروا على وظائفهم الحالية بطرق حديثة 47.55%؛ حيث استحوذت برامج التوظيف على 27.53% من هذه النسبة (27.25%) من الذكور مقابل 28.89% من الإناث.

وبحسب نتائج المسح فإن 12.80% من الشباب المشتغلين عثروا على وظائفهم عن طريق عرض الوظائف عبر الإنترنت، بنسبة 12.09% من الذكور مقابل 16.26% من الإناث.