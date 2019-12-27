شكرا لقرائتكم حملة لعمل حائل للتأكد من الالتزام بالضوابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-27 حملة لعمل حائل للتأكد من الالتزام بالضوابط نُفذت على الأسواق الشعبية التجارية متابعات الخليج 365 - واس نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق الشعبية التجارية ومستوصفات طب الأسنان بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط والقرارات.

وضبط مفتشو العمل ‏والضبط الميداني خلال جولاتهم عددًا من المخالفات التي حولت لجهة الاختصاص.

وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في المنطقة ومحافظاتها وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لعمل حائل للتأكد من الالتزام بالضوابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.