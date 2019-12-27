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شكرا لقرائتكم هل تُعفى خدمات العملاء المقيمين المالية من القيمة المضافة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تُعفى خدمات العملاء المقيمين المالية من القيمة المضافة؟
الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم في المملكة، معفى من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار أحد المستفيدين عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، أن الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب موقع الزكاة والدخل يطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقط، إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة.
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