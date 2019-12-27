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غيوم وضباب غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

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2019-12-27

غيوم وضباب غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف بالبحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس يوم غد السبت ضبابًا خلال الليل والصباح الباكر وسماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى شمال وشرق المملكة، فيما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

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