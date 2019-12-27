- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم غيوم وضباب غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غيوم وضباب غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف بالبحر الأحمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد أن يشهد طقس يوم غد السبت ضبابًا خلال الليل والصباح الباكر وسماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.
كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى شمال وشرق المملكة، فيما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر غيوم وضباب غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.