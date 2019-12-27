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التماس يحرق منزلًا في نجران

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2019-12-27

التماس يحرق منزلًا في نجران

لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - نجران

أخمد الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في منزل بحي أبا السعود.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن سبب الحريق هو التماس كهربائي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

 

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