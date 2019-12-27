- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟
أكد أنه تعلم الفن ذاتيًّا عبر اليوتيوب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرسام والمصمم راكان كردي أن الإعاقة لم تعق حياته، ومعلمته نبهته لموهبته الفنية منذ الطفولة، فاستغل أوقات الفراغ الإجبارية التي أوجدها المرض بتعلم الفن ذاتيًّا عبر اليوتيوب والإنترنت.
وأضاف كردي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه رسام ومصمم من مدينة جدة، وولد فهذه الإعاقة بسبب زواج الأقارب، متابعًا أنه تعلم الدروس وكان يبدأ كل يوم بدرس حتى تعلم وسط تشجيع الآخرين له.
وتابع أن هناك متابعين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الآن.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر كيف حولت الإعاقة راكان كردي إلى رسام ومصمم مميز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.