السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في مشهد إنساني يتكرر يوميا أمام أعين سكان وزوار مكة المكرمة، نذرت مسنة نفسها لإطعام «حمام الحمى»، نسبة إلى مكة التي هي حمى لمن يدخلها، وذلك بإعداد الخبز وطحنه قبل نثره للحمام الذي ينال في مكة عناية خاصة في أكله وشربه.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.