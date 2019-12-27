الترفيه: لم نرخص للاحتفال برأس السنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نفت الهيئة العامة للترفيه ما تردد حول تنظيم فعالية للاحتفال برأس السنة الميلادية التي تصادف الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي بالتواصل الاجتماعي «تويتر» أمس أنها لم ترخص لفعالية رأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وشددت على أنه منع المنظم ورفع لإمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق مزاعم عن اعتزام هيئة الترفيه تنظيم احتفالية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020.