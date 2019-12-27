الترفيه: لم نرخص للاحتفال برأس السنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفت الهيئة العامة للترفيه ما تردد حول تنظيم فعالية للاحتفال برأس السنة الميلادية التي تصادف الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي بالتواصل الاجتماعي «تويتر» أمس أنها لم ترخص لفعالية رأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء في منطقة الرياض.
وشددت على أنه منع المنظم ورفع لإمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق مزاعم عن اعتزام هيئة الترفيه تنظيم احتفالية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020.
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