السعودية | شواهد قبور في مكة المكرمة عمرها 754 عاماً

شكرا لقرائتكم شواهد قبور في مكة المكرمة عمرها 754 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن عثورها على شواهد قبور بمكة المكرمة يعود تاريخها إلى عام 687هـ، حين قيامها بأعمال الحفر والتجهيز، ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة.

في الوقت نفسه، تستعد الأمانة لتسليم تلك الشواهد إلى جهات الاختصاص.

وتقع مقبرة المعلاة في بداية طريق الحجون على يمين المتوجه إلى الحرم المكي من جهة حي المعابدة بمكة، وتعتبر المسافة بين المسجد الحرام وبين المقبرة قريبة نسبياً، كما أنها مقبرة عامة لأهل مكة المكرمة، وتضم أماكن مجهزة لتغسيل وتكفين الموتى، كما يوجد بها سيارات إسعاف لنقل الموتى ضمن إدارة خاصة تتبع أمانة العاصمة المقدسة، وعادة ما يحمل الموتى لمقبرة المعلاة بعد الصلاة عليهم بالمسجد الحرام، ليحمل المصلون الجنازة إلى مقبرة المعلاة لدفنها.

وتُعد مقبرة المعلاة التي تقع في شمال المسجد الحرام، مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي إلى الوقت الحاضر، فهي تضم قبور بني هاشم من أجداد الرسول وأعمامه وقبور بعض الصحابة والتابعين، ويوجد بها قبر زوجة الرسول أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وقبر عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر والخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، كما أن كثيرًا من الصحابة والتابعين وكبار العلماء والصالحين جرى دفنهم فيها.