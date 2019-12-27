السعودية | حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:06 مساءً, 27 ديسمبر 2019 م صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت – بتوفيق الله – خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1326) ألف وثلاثمائة وستة وعشرون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (54) أربعة وخمسون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (16) ستة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) أربعة متهمين سعوديين ، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم .

وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين – بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم – إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.



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