شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. السيطرة على حريق في منزل دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بنجران حريقاً اندلع في منزل بحي أبا السعود، بسبب التماس كهربائي دون أي إصابات. وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، اليوم، وانتقل على الفور إلى الموقع وبدأ فى التعامل معه حتى تمكن من إخماده، وتأمين الموقع كاملا.

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