شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 495 مخالفة فى حملة استهدفت 2300 صيدلية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أنها تفذت بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ،حملة موسعة على عدد من الصيدليات للتأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية ، وخلال الحملة تم زيارة ٢٣٠٠ صيدلية في جميع مناطق المملكة، وتم ضبط (٤٥٨) مخالفة عدم توفر دواء، و(٣٧)مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، وإحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.

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