شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط 1.5 طن حشيش ويضبط 79 متهماً والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت - بتوفيق الله - خلال شهر ربيع الثاني من عام 1441هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1326) ألف وثلاثمائة وستة وعشرون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (54) أربعة وخمسون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (16) ستة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) أربعة متهمين سعوديين ، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة وضبط المواد المخدرة بحوزتهم .

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