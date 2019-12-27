تفاصيل سقوط طائرة "ألماتي".. يوم عصيب على كازاخستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 15 شخصاً مصرعهم، الجمعة، في سقوط طائرة ركاب على متنها 98 شخصاً بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، فيما نُقل 66 آخرون إلى المستشفى بعضهم في حالة خطيرة.

وكانت الطائرة "فوكر 100" متجهة صوب العاصمة نور سلطان، ولم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بجدار خرساني قبل أن تسقط على مبنى مكون من طابقين، حسب بيان لهيئة الطيران المدني بكازاخستان.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف السبت يومَ حدادٍ وطنياً، تكريماً لضحايا تحطم طائرة الركاب بالقرب من مدينة ألماتي، بحسب وكالة الأنباء الكازاخستانية.

