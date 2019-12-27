- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 4 ملايين و400 ألف مخالف للأنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط أكثر من 4 ملايين و400 ألف مخالف للأنظمة
منهم 3444531 مخالفًا لنظام الإقامة
متابعات الخليج 365 - واس
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن اضبط 4405989 مخالفًا في المملكة منهم 3444531 مخالفًا لنظام الإقامة، و675730 مخالفًا لنظام العمل، و285728 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 80302 شخص، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 3008 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4755 شخصًا.
وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1794 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1755 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعوديًا، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15273 وافدًا مخالفًا، منهم 13626 رجلًا، و1647 امرأة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 609411 مخالفًا، وإحالة 554686 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 741139 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1111703 مخالفين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 4 ملايين و400 ألف مخالف للأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.