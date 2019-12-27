ضبط أكثر من 4 ملايين و400 ألف مخالف للأنظمة

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 29 / 4 / 1441هـ ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن اضبط 4405989 مخالفًا في المملكة منهم 3444531 مخالفًا لنظام الإقامة، و675730 مخالفًا لنظام العمل، و285728 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 80302 شخص، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 3008 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4755 شخصًا.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1794 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1755 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعوديًا، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15273 وافدًا مخالفًا، منهم 13626 رجلًا، و1647 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 609411 مخالفًا، وإحالة 554686 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 741139 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1111703 مخالفين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







