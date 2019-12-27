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حقيقة إلغاء بطاقات الصراف الآلي الجامعية

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2019-12-27

حقيقة إلغاء بطاقات الصراف الآلي الجامعية

أكدت جامعة حائل أنه لا صحة لهذه الأنباء

متابعات الخليج 365 - حائل

أكدت جامعة حائل، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لإلغاء بطاقات الصراف الآلي الجامعية، في 30 ديسمبر الحالي.

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وقالت جامعة حائل في تغريدة لها عبر تويتر: إنه غير صحيح ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول إلغاء بطاقة الصراف الآلي الجامعية في 30 ديسمبر، لافتة إلى أن كل بطاقة صراف آلي مسجل عليها تاريخ الانتهاء.

كما قدمت جامعة حائل، في وقت سابق، بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول 6 توجيهات يُمكن للطالب من خلالها تحفيز نفسه على المذاكرة.

وقالت الجامعة: فكر في النتيجة الإيجابية، كوِّن صورة ذهنية واضحة لهدفك، كافئ نفسك بما تحب، تعرف على قصص نجاح الآخرين، ضع في مكان مذاكرتك ما يذكرك بأهدافك، لا تقلل من أفعالك الصغيرة.

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