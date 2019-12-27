- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها
غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إدارة المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
جاء ذلك ردًّا من المرور على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، كما كشفت عن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.
وقالت المرور: إنه أولًا يجب تسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم اختيار خدمات المركبات، وبعدها اختيار خيار مبايعة المركبات، وأخيرًا اتباع الخطوات التي ستظهر.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن الخدمة التي تأتي ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.