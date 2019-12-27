لحوم فاسدة وتدني مستوى النظافة بمرافق تقديم الأطعمة في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية خلال اليومين الماضيين أربعة مرافق تجارية لحين تصحيح أوضاعها، فيما ضبطت مخالفات صحية متنوعة بمرافق تقديم الأطعمة، منها لحوم تظهر عليها علامات التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرض وحفظ اللحوم والأغذية بطريقة غير صحية. وأثبتت الكشوف عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية، إضافة إلى انتهاء بعض التراخيص المهنية لمزاولة الأنشطة والشهادات الصحية للعاملين.

وأوضحت البلدية أنها نفذت حملتها التفتيشية على المرافق التجارية، وذلك ضمن برنامج مكثف يهدف إلى ضبط المخالفات والتجاوزات للأنظمة والتعليمات، وتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالمستهلك.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الحملة إقفال بعض النشاطات المخالفة للتعليمات والاشتراطات البلدية.