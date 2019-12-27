1.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بسوق عشوائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أتلفت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 1.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملة مشتركة نفذت على السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المشيخي في بيان أمس أن فرق الرقابة أتلفت المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين والحفظ، لافتا إلى مصادرة طن من الخضراوات والفواكه وبعض المواد الغذائية السليمة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار إلى ضبط مجموعة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، من قبل المختصين بإدارة الضبط الإداري، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مشيدا بدور رجال الأمن المشاركين، وبتعاون جميع الجهات الحكومية المشاركة لضبط الأسواق العشوائية المخالفة.