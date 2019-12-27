إنتاج المملكة من التمور يعادل حمولة 9.068 رحلة لطائرات الشحن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدرت التمور المزروعات الأكثر إنتاجا وتصديرا في السعودية بواقع يزيد على 964 ألف طن، أي ما يعادل حمولة نحو 9.068 رحلة لطائرة من طراز بوينج 777، والتي تملك الشركة السعودية للشحن أربعا منها، وتبلغ حمولتها 106.3 أطنان، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».
وبحسب الإحصاءات الرسمية تصدر المملكة فقط 135.88 ألف طن من التمور، أي ما يعادل 1270 رحلة طائرة بوينج 777 بقيمة إجمالية تبلغ 584.21 مليون ريال.
فيما تنتج المملكة سنويا 503 آلاف طن من الطماطم، أي 4731 رحلة، إضافة إلى 433 ألف طن من البطاطس مما يعادل 4073 رحلة لطائرات البوينج.
حجم إنتاج المملكة بالألف طن سنويا
- التمور 964.45
- الطماطم 503.22
- البطاطس 432.77
- الكوسة95.90
- الخيار204.85
- البصل 88.74
- الجزر 45.68
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