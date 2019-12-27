تزايد أزمة نقص العمالة بالمستشفيات بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تواصل أزمة نقص العمالة في المستشفيات بألمانيا تفاقمها، بحسب استطلاع حديث أجراه المعهد الألماني للمستشفيات.
وأظهر الاستطلاع الصادر أمس، أن أربعة من بين خمسة مستشفيات تواجه حاليا مشكلات في سد أماكن شاغرة في مجال التمريض.
وأشار الاستطلاع إلى أن عدد فرص العمل الشاغرة في التمريض حاليا تبلغ 17 ألف فرصة عمل.
وبالنسبة للأطباء، لا يبدو الوضع أفضل بكثير، حيث أظهر الاستطلاع أن 76% من إجمالي نحو 2000 مستشفى في ألمانيا تسعى حاليا إلى العثور على أطباء لسد الأماكن الشاغرة لديها.
وبين أن من عواقب نقص العمالة اضطرار ثلث المستشفيات إلى تقليص عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة، وإلغاء تخصصات معينة في خدمة الطوارئ.
وقال رئيس الجمعية الألمانية للمستشفيات جيرالد جاس إن الاستطلاع يبين مدى الحاجة للتصرف لجذب مزيد من الأفراد للعمل في التمريض.
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