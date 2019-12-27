الصين تخطط لتحقيق أهدافها عبر صاروخ فضائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين
أجرت الصين تجربة إطلاق أقوى صاروخ في البلاد، يعد على نطاق واسع اختبارا جوهريا للآفاق المستقبلية لبرنامج الفضاء الصيني.
وكانت عملية إطلاق صاروخ «لونج مارش 5» هي الثالثة لصاروخ من هذا الطراز، في أعقاب تجربة إطلاق ناجحة، ولكنها كانت مخيبة للآمال في 2016، وفاشلة في 2017.
ومن المتوقع أيضا أن يساعد الصاروخ الصين في تحقيق هدفها بأن تكون لها محطة فضائية في المدار بحلول 2020، وهي «مكون أساسي» في الأهداف الاستكشافية الفضائية للصين مستقبلا، خارج المدار المنخفض القريب من الأرض، بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الرسمية.
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