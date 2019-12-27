«معشبة نباتية» في جامعة الأميرة نورة تسجل عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت المعشبة النباتية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن قوائم الحديقة النباتية العالمية في نيويورك NYBG لتحمل الرمز الدولي (PNUH) كسابع معشبة محلية تسجل عالميا، بوصفها استثمارا طويل المدى لتوثيق وحفظ الأنواع النباتية التي تمثل (فلورا المملكة العربية السعودية)، لتنسجم مع استراتيجيات المملكة وخطتها المستقبلية 2030 نحو البيئة وإعادة الغطاء النباتي.

وصنفت المعشبة النباتية التي تعد عبارة عن (متاحف خاصة يتم فيها حفظ النباتات مجففة بطريقة معينة على ورق مقوى كسجل يتم الرجوع إليه وفق طريقة قياسية معروفة) وتضم نحو 4500 عينة نباتية جمعت من خلال الرحلات الحقلية في مختلف مناطق المملكة، للمحافظة على النباتات البرية وبذورها خاصة الاقتصادية والنادرة والمهددة بالانقراض المأكولة منها والطبية والرعوية والعطرية والسامة.