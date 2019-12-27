الغيابات تنذر باستمرار أزمة الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف الاتفاق صاحب الـ13 نقطة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام نظيره التعاون (22 نقطة)، لحساب الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

ويدخل المدير الفني للاتفاق، الوطني خالد العطوي المباراة برغبة الخروج من مسلسل الخسائر، والتي كان آخرها أمام الرائد في الجولة الماضية، ليضمن الابتعاد قليلا عن مناطق الخطر، إلا أنه سيعاني غيابات مؤثرة كالبرازيلي روجيريو المصاب بالرباط الصليبي، والثنائي فيليب كيش ومحمد الكويكبي لعدم جاهزيتهما، وإبراهيم محنشي المطرود بالبطاقة الحمراء في اللقاء الأخير.

أما التعاون بقيادة مديره الفني البرتغالي باولو سيرجيو فيخطط لخطف النقاط الثلاث والبقاء ضمن دائرة المنافسة بعد خروجه المفاجئ كحامل لقب من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته أمام أبها 0-1.

ويعتمد البرتغالي سيرجيو على قوة انطلاقات الثنائي هيلدون راموس ونيلدو بترولينا في الأطراف، ومن خلفهما الثنائي سيدريك أميسي وساندرو مانويل في التمويل، كما يعتمد على استغلال قوة الكاميروني تاومبا في خط المقدمة.