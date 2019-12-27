تشاكا من أرسنال إلى هرتا برلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن توصل نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم إلى اتفاق لضم لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي جرانيت تشاكا في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن وكيل تشاكا كشف أن اللاعب وافق على الانتقال إلى هرتا برلين الذي يدربه المدير الفني يورجن كلينسمان. وقال خوسيه نوجويرا وكيل تشاكا «أقول ذلك بصدق وصراحة: لقد توصلنا إلى اتفاق مع هرتا برلين ونتطلع إلى الذهاب إلى برلين». وأضاف نوجويرا أنه جرى إبلاغ راؤول سانليهي رئيس كرة القدم في نادي أرسنال، وكذلك إيدو مدير الكرة وميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق.



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