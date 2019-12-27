10 تراخيص استيراد مرتبطة بموافقة الداخلية مباشرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يرتبط إصدار 10 تراخيص لاستيراد مواد صناعية وأجهزة ومعدات بموافقة وزارة الداخلية مباشرة، بحسب النظام المعتمد لتراخيص الاستيراد في المملكة، حيث تبت الوزارة في الطلبات خلال مدة محددة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ التقديم، وفي حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب ذلك، وله في غضون 15 يوما من تاريخ الرفض تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة، كما له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية. تراخيص استيراد تتولى الداخلية إصدارها: المواد الكيميائية الخطرة.

المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية والمستخدمة في تطبيقات الأجهزة والمنتجات الطبية.

الأجهزة الأمنية.

المعدات والتجهيزات العسكرية بغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

الملابس العسكرية وتوابعها بغرض الدخول في المنافسات الحكومية.

آلات تصنيع واستنساخ المفاتيح.

عينات تأمين المنافسات العامة.

صافرات الإنذار المبكر.

الوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية).

أجهزة السلامة المرورية.



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