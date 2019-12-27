لافروف: روسيا لا تسعى إلى مواجهة مع أمريكا ولكنها سترد بشكل مناسب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها سترد بشكل مناسب على هجمات واشنطن العدوانية.

وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة «سبوتنيك» ونشرت أمس «ننظر إلى آفاق الحوار الروسي الأمريكي بشكل واقعي، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية المقبلة. الخطوات الواعدة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن دليل واضح على ذلك».

وأضاف بقوله «من جانبنا، سنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمننا ومصالح المواطنين والشركات الروسية، واتخاذ الرد المناسب على الهجمات العدوانية».

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ووفقا للوزير الروسي، فإن موسكو منفتحة على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه البلدين والعالم بأسره.

وأشار لافروف إلى أن «مقترحاتنا لإقامة تعاون في مختلف المجالات لا تزال سارية. ويمكن تنفيذ الكثير منها في المستقبل القريب، على سبيل المثال، إطلاق مجلس الأعمال الاستشارية ومجلس الخبراء، والذي تمت مناقشته سابقا».

ولفت لافروف إلى مقترحات موسكو الأخرى، والتي شملت تبادل الرسائل التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبدء حوار حول مسألة الأمن السيبراني التي تقلق الولايات المتحدة، وتمديد معاهدة ستارت، وخطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكم على «مزاج واشنطن سيبنى على أفعالها فقط.»

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يسودها التوتر على خلفية عقوبات أمريكية على مشروع نورد ستريم 2 للغاز إلى ألمانيا، وعقوبات بسبب دعم موسكو للانفصاليين في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم واتهامات أمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.