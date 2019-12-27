الإطاحة بثلاثة مزورين عرضوا نصف مليون دولار للبيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أوقع كمين محكم نفذته الجهات الأمنية في الرياض بثلاثة متهمين إثر تورطهم في عرض نصف مليون دولار مزيف للبيع بقيمة 500 ألف ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين (مواطنين ويمني) تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، أحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالبات مالية، وذلك بعد توفر الدلائل على حيازتهم أوراقا نقدية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وعرضهم دولارات مزيفة للبيع. ولفت إلى أنه قبض عليهم بحي النسيم شرق العاصمة الرياض وضبطت الأوراق النقدية المزيفة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.



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