ضبط 3 جناة اعتدوا على مواطن في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة عسير ثلاثة جناة اعتدوا على مواطن وصوروه ونشروا مقطعا بالواقعة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الخميس 1441/‏4/‏29عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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