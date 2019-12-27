وصول مليوني معتمر إلى المملكة حتى نهاية ربيع الآخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,371,441 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم حتى 29 ربيع الآخر الماضي. وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,031,213 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,559,764 معتمرا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة، طبقا للإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة.

ويقيس المؤشر مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

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وأطلقت الوزارة أخيرا برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة الهادف إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعد إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030، المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة، ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

أكثر الجنسيات قدوما:

الباكستانية 495,270

الإندونيسية 443,879

الهندية 262,887

الماليزية116,335

المصرية104,820

الجزائرية80,238

التركية78,512

البنجلاديشية73,142

الإماراتية46,370

الأردنية32,011

دخول المعتمرين عبر المنافذ: