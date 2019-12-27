شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر على علاقات ثلث الشباب السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستخدم 98.43% من الشباب السعودي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب نتائج «مسح تنمية الشباب لعام 2019» الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وبلغت نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من 0 - 34 سنة من إجمالي السكان 67.02%، فيما تبلغ للفئة العمرية 15-34 سنة 36,70% من إجمالي عدد السكان، لذلك فالمجتمع السعودي مجتمع شاب، وأعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني، حيث تبني المملكة خططها لتحقيق طموحاتها على سواعد هؤلاء الشباب.

كما أن الجهود الحكومية في القضاء على البطالة ليست فقط في توفير الوظائف، وإنما بدعم الشباب أصحاب العمل ليمتلكوا أعمالهم الخاصة، ويعتمد الاقتصاد على المنشآت الصغيرة بشكل كبير، لذا تعمل الجهات الحكومية على دعم أصحاب العمل الشباب.

وأظهرت أرقام الإحصاء أن جميع الشباب السعودي تقريبا يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤثرون ويتأثرون بها، وهنا تأتي أهمية أنظمة الجرائم المعلوماتية وغيرها لضبط هذا الفضاء، وذلك لمواجهة الحملات المغرضة من أعداء هذا البلد التي تتكثف في تلك المواقع، لذلك فإن الحل الأول لجميع التحديات هو الشباب كيف لا وهم أكثر من ثلث المجتمع السعودي.

أهداف مسح «تنمية الشباب السعودي»

توفيرعدد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي الاجتماعية والديموغرافية والاقتصاديةإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب

إتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم

استخراج عدد من المؤشرات والمقاييس وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية

قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية

أبرز نتائج المسح من إجمالي عدد السكان

الشباب هم السكان السعوديون للفئة العمرية 15-34

36.70 %

الذكور51.03%

الإناث 48.97%

الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم

31.75 %

الذكور 31.86%

الإناث 31.64%

الشباب المشتغلون الراضون عن عملهم الحالي بشكل تام

23.54 %

الذكور 23.90%

الإناث 21.85%

الشباب المشتغلون الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق/الحالي

45.88 %

الذكور 45.33%

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الإناث 48.53%

نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية

68.91 %

الذكور 69.59%

الإناث 70.48%

الشباب الذين يدخرون جزءا من دخلهم الشهري

44.71 %

الذكور 43.62%

الإناث 50.19%

الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي

98.43 %

الذكور 98.63%

الإناث 98.22%

الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية

19.21 %

الذكور 23.17%

الإناث 15.09%

الشباب الذين أثرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية

35.83 %

الذكور 36.81%

الإناث 34.80%

الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت نسبتهم 55.13%