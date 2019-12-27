مشروع تدريبي لإعداد معايير مهنية لموظفي هيئة الأمر بالمعروف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، من المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لمقاييس الانتقاء المهني، والذي عقد بديوان الرئاسة العامة بالرياض.

وقال السند إن المشروع يهدف لإعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاء الموضوعي للموظف الميداني، وتدريبهم على كيفية تطبيق معايير الانتقاء، بما من شأنه رفع كفاءة العاملين وزيادة تأهيلهم بناء على ما تحدده نتائج القياس.

وأضاف «لا شك أننا لمسنا أول منجزات هذا المشروع على أرض الواقع من خلال نتائج الاختبار الأول الذي نفذ من خلال عمل منتظم وإجراءات دقيقة».