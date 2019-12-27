259 أكاديميا يتداولون المكونات التخصصية لمناهج التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش 259 أكاديميا يمثلون رؤساء الأقسام في الكليات العلمية والأدبية والتربوية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وممثلون من إدارات التعليم في الرياض، خلال الملتقى العلمي التخصصي الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي، أمس الأول المكونات التخصصية لمناهج التعليم.

وقدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور عادل القعيد نبذة عن الهيئة وأهدافها ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم، لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

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من جانبها قدمت مديرة إدارة تقويم المناهج الدكتورة هيا العمراني عرضا عن المعايير الوطنية لمناهج التعليم، تضمن التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها وتقويمها، للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة.

التعريف بالمحتوى والمكونات التخصصية للمعايير الوطنية لمناهج التعليم وتقويمها.

من أهداف الملتقى: