مبادرة لصيانة منازل أسر الشهداء بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ضمد
بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري في محافظة ضمد أمس تنفيذ مبادرة «صيانة منازل أسر الشهداء»، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان.
وبدأ اليوم الأول بجولة شملت 6 منازل في مركز الشقيري، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية والقواطع والسباكة وتغيير التالف منها.
ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستنفذ على مدى أسبوعين فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء والسباكة يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.
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