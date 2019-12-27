الكشافة يشاهدون معالم دبي من قمة برج خليفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، المشارك حاليا في المخيم الكشفي الخليجي المقام في محمية المرموم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «الكشفية بيئة للتسامح»، أمس الأول، برج خليفة خلال جولة سياحية ضمن فعاليات البرنامج، حيث اطلعوا على مدينة دبي من الأعلى بأبنيتها وأبراجها، كما زاروا القرية العالمية، إحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية في دبي.

وبدأ الوفد السعودي مشاركته بالمخيم الثلاثاء الماضي، حيث تضمنت فعاليات المخيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات الكشفية والبيئية والأنشطة، التي تعزز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، إضافة إلى عروض للفرق المشاركة وورش العمل ومحاضرات توعوية بيئية، وورش عمل حول الكشفية وأهداف التنمية المستدامة.