نصف سياح العالم في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة بحسب منظمة السياحة العالمية، بلغ عدد السياح في 2018 أكثر من 1.4 مليار سائح، يذهب 710 ملايين منهم إلى أوروبا. العالم 2010 - 952 مليارا 2017 - 1,329 مليار 2018 - 1,401 مليار أوروبا 2010 486.4 مليونا 2017 673.3 مليونا 2018 710.0 ملايين آسيا 2010 208.2 ملايين 2017 324.0 مليونا Advertisements 2018 347.7 مليونا أمريكا 2010 150.4 مليونا 2017 210.8 ملايين 2018 215.7 مليونا أفريقيا 2010 50.4 مليونا 2017 62.7 مليونا 2018 67.1 مليونا الشرق الأوسط 2010 56.1 مليونا 2017 57.7 مليونا 2018 60.5 مليونا



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