أسعار الذهب اليوم الجمعة 27\12\2019 في المملكة العربية السعودية

مازالت أسعار الذهب في السعودية ترتفع لليوم الرابع على التوالي، حيث شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاع ملحوظ وكبير خلال الايام الماضية بالتزامن مع صعود السعر العالمي لأوقية الذهب التي تعتبر العامل الرئيسي في تغير أسعار الذهب سواء للارتفاع أو التراجع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27\12\2019

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الذهب، وسوف نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

سجل الجرام عيار 24 نحو 182.47 ريال مقابل 48.63 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 167.26 ريال مقابل 44.58 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 159.66 ريال مقابل 42.55 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 136.85ريال مقابل 36.47 دولار.

Advertisements

سجل الجرام عيار 14 نحو 106.44 ريال مقابل 28.37 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 91.23 ريال مقابل 24.32 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.277 ريال مقابل 340.42 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 182.465 ريال مقابل 48.630 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.675 ريال مقابل 1.512 دولار.

وقد تختلف أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في محلات الصاغة، من المصنعية حيث تختلف المصنعية من تاجر لأخر وحسب المشغولات الذهبية فمنعية الخاتم الصغير تختلف عن مصنعية الغوايش والاساور.