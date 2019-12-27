شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم النبوي يهز المملكة بـ‘‘خطبة نارية‘‘ مزلزلة عن الانحلال في السعودية.. ويحذر بكل صراحة من مشائخ ومسؤولين كبار! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت حسابات سعودية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لخطبة نارية من المسجد النبوي عن المعاصي والانحلال في السعودية، وتحذير الخطيب من فئة من الشيوخ في المملكة.

وقال الخطيب الشيخ صلاح البدير: "أيها المسلمون لا تجاهروا بالمعاصي، ولا تستحلوا ما حرم الله تعالى، ومن أظهر المعصية وجاهر بها فقد أغضب ربه وهتك ستره واستخف بعقوبته، وأذى عباد الله المؤمنين".

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إمام الحرم النبوي يهز المملكة بـ‘‘خطبة نارية‘‘ مزلزلة عن الانحلال في السعودية.. ويحذر بكل صراحة من مشائخ ومسؤولين كبار! (فيديو)

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وحذر الخطيب من فتاوى إباحة الحفلات وفعاليات "الترفيه"، بقوله: "لا تغتروا بفتاوى المتساهلين، وأنصاف المتفقهين، الذين يفتون بلا إيقان ولا إتقان، ويميلون إلى طرف الانحلال بدعوى التيسير والوسطية والاعتدال".



وختم الخطيب: "فاتقوا الله يا أهل الإسلام، ولا تغتروا بالنعماء والرخاء، ولا تستعينوا بالعطايا على الخطايا، ولا تجاهروا بالعصيان، وقد أنعم الله عليكم بعيش رخي، وشراب روي، والناس من حولكم يقتلهم الجوع الأغبر والموت الأحمر".

ووصف مغردون الخطبة التي بكى فيها الشيخ صلاح البدير، بأنها أقصر خطبة، تهاجم ما يحدث في المملكة من إقامة حفلات راقصة، واستقطاب مغنيين عراة، من أجل تغيير هوية المملكة المحافظة.

يذكر أن مشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الملقب بـ"صانع الترفيه"، هو تغيير المملكة إلى الوسطية عبر إقامة الحفلات والاختلاط، وإدخال المظاهر الغريبة -حسب مراقبين- إلى السعودية.