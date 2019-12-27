خلال أقل من عامين .. محاكم التنفيذ تعيد 3.2 مليار ريال لأصحابها

كشفت وزارة العدل عن استعادة محاكم التنفيذ نحو 3.2 مليار ريال من إجمالي المطالبات المالية خلال مدة أقل من عامين. وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت قرارات تجاوزت الـ2 مليون قرار تنفيذي، مشيرةً إلى أن إجمالي عمليات السداد الإلكتروني بلغت 373 ألفاً و477 عملية سداد إلكترونية منذ فبراير 2018.
ولفتت إلى أن الأوراق التجارية المسددة وصلت إلى 223 ألفاً و100 عملية سداد، فيما بلغت عمليات السداد للأحكام والأوامر القضائية 137 ألفاً و879 عملية سداد، والتي صدرت أحكامها من مختلف المحاكم التجارية والأحوال الشخصية وسواها في مناطق ومدن المملكة.
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