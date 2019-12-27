

حائل 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت أمانة منطقة حائل أمس، دورة " المستوى الأول للمقيمين " بالتعاون مع الهيئة

وتناولت الدورة مناهج تدريبية لنظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار وميثاق وآداب سلوك مهنة التقييم إضافة إلى المعايير العامة للتقييم الدولي و مقدمة عن مبادئ التقييم والإحصاء والاقتصاد، ونظرة عامة على طرق وأساليب التقييم التي تستخدم في عمليات التقييم في الأسواق الحقيقة على أرض الواقع .

// انتهى //

19:43ت م

0074



حائل 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساختتمت أمانة منطقة حائل أمس، دورة " المستوى الأول للمقيمين " بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" والتي استمرت لمدة أسبوعين، بهدف تأهيل ورفع كفاءة مقيّمي العقار والعاملين في إدارات الاستثمار في القطاع البلدي من منسوبي أمانة منطقة حائل و20 بلدية تابعة و مرتبطة بأمانة المنطقة مما سينعكس بإذن الله على رفع كفاءة إدارة العقارات البلدية والمساهمة في تنمية المدن.وتناولت الدورة مناهج تدريبية لنظام المقيمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار وميثاق وآداب سلوك مهنة التقييم إضافة إلى المعايير العامة للتقييم الدولي و مقدمة عن مبادئ التقييم والإحصاء والاقتصاد، ونظرة عامة على طرق وأساليب التقييم التي تستخدم في عمليات التقييم في الأسواق الحقيقة على أرض الواقع .// انتهى //19:43ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة حائل تختتم دورة " المستوى الأول للمقيمين " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.