

جنين 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشابين أديب مصطفى سمودي، ومعاذ إبراهيم أبو الحسن، عقب اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

// انتهى //

19:21ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.