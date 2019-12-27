السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بحائل يستقبل مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة



حائل 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

استقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بمكتبة أمس،مدير الاتصالات

وتم خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير العمل في مجال الخدمة للخطوط الأرضية الخاصة بأرقام الطوارئ للدفاع المدني بالمنطقة إضافة إلى بحث سبل التعاون بما يحقق الأهداف التي ترقى بمسيرة العمل .

وعبر العميد الركيان عن شكره لمدير الاتصالات السعودية بحائل ،مؤكداً أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز جوانب التطوير في مسيرة العمل بين الجهات بما يرقى بجودة الخدمات المقدمة والتي تحقق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

18:57ت م

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حائل 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واساستقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بمكتبة أمس،مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن البكر وعدد من مساعديه بحضور عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة .وتم خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير العمل في مجال الخدمة للخطوط الأرضية الخاصة بأرقام الطوارئ للدفاع المدني بالمنطقة إضافة إلى بحث سبل التعاون بما يحقق الأهداف التي ترقى بمسيرة العمل .وعبر العميد الركيان عن شكره لمدير الاتصالات السعودية بحائل ،مؤكداً أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز جوانب التطوير في مسيرة العمل بين الجهات بما يرقى بجودة الخدمات المقدمة والتي تحقق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:57ت م0068

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