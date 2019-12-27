السعودية اليوم / الدكتور السند يتسلم مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني



الرياض 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

تسلم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، من المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لمقاييس الانتقاء المهني والذي عقد بديوان الرئاسة العامة بالرياض.

وفي بداية الاجتماع تحدث الدكتور السند قائلاً: "أرحب بشركائنا في هذا المشروع (المركز الوطني للقياس) والذي يهدف لإعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاءِ الموضوعي للموظف الميداني، وتدريبهم على كيفية تطبيق معايير الانتقاء، بما من شأنه رفع كفاءة العاملين وزيادة تأهيلهم بناء على ما تحدده نتائج القياس.

وأضاف معاليه: "ولا شك أننا لمسنا أولى منجزات هذا المشروع على أرض الواقع من خلال نتائج الاختبار الأول الذي نفذ من خلال عمل منتظم وإجراءات دقيقة".

وثمن معاليه للمركز الوطني للقياس جهودهم التي بذلت وتبذل ، سائلاً الله للجميع الإعانة والتوفيق.

من جانبه شكر الدكتور القاطعي معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور السند، على دعمه ومتابعته واهتمامه، مشيداً بما لمسه من تعاون الرئاسة العامة الذي ساهم في إنجاز المشروع بمهنية عالية، مؤكداً أن الرئاسة العامة من أفضل الجهات التي تعامل معها المركز الوطني للقياس، معبراً عن طموحه لاستمرار التعاون فيما يحقق المصلحة العامة.

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17:15ت م

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