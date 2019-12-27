شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفية" : لم نرخص لحفل رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل
نفت هيئة الترفية موافقتها على الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض ، والتي تم تداول إعلاناتها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي .
وأكدت الهيئة على أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .
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