شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفية" : لم نرخص لحفل رأس السنة الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

نفت هيئة الترفية موافقتها على الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض ، والتي تم تداول إعلاناتها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي .

وأكدت الهيئة على أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .