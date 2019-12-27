شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشاب هشّم نوافذ المركبات لسرقة محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة القصيم القبض على متهم سعودي الجنسية لتورطه بارتكاب جرائم سرقة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، وتحطيم زجاجها ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية ، والعثور على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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